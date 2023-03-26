Пушков припомнил Байдену насмешку о сближении России с КНР и Ираном

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президенту США Джозефу Байдену, который в прошлом веке посмеялся над сближением России с Китаем, теперь не до смеха. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

"В 1999 году Байден не без рисовки рассказал о рассмешившем его разговоре с представителями России, которые пригрозили "задружиться с Китаем", если Запад продолжит экспансию НАТО на восток, к российским границам. Еле сдерживаясь, по его собственным словам, Байден ответил: "Успехов в этом, парни ! Если не выйдет с Китаем, попытайтесь с Ираном", – написал политик.

Пушков отметил, что сейчас Байдену не до смеха, так как у России "получилось" как с Китаем, так и с Ираном. Сенатор подчеркнул, что в Вашингтоне теперь сотрудничество РФ с КНР называют главным вызовом для США.

Он пишет, что США сами посоветовали об этом России и сами же себе и создали подобный вызов.

Ранее бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. Он отметил, что в Белом доме пытались представить незначительным визит Си Цзиньпина в Москву.

Байден же заявил, что сближение РФ и КНР "сильно преувеличено". Он заявил, что не относится легкомысленно к Китаю и России, но считает, что в США сильно преувеличивают их сближение.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!