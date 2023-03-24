США и Канада видят в КНР долгосрочный вызов существующему миропорядку – заявление

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США и Канада совместно рассматривают Китай как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, но намерены сотрудничать с КНР по представляющим взаимный интерес вопросам. Об этом со ссылкой на совместное заявление двух стран сообщает РИА Новости.

"США и Канада признают серьезный долгосрочный вызов международному порядку, исходящий от КНР, включая пагубные действия, такие как экономическое принуждение, нерыночную политику и нарушения прав человека", – указано в документе.

Страны при этом намерены сотрудничать с КНР в областях взаимного интереса, в том числе по проблеме изменения климата.

Канада и США условились тесно сотрудничать для противодействия иностранному вмешательству, в том числе, со стороны Китая, которое может подрывать основополагающие демократические ценности. Страны также обязались "эффективно конкурировать с Китаем на равных условиях".

Ранее в США заявили, что отношения России и КНР укрепляются. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что отношения государств начали расцветать из-за недавнего прошлого и указал, что Россия и КНР не приветствуют "лидерство США в мире".

До этого генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с КНР в 2025 году. По мнению генерала, Китай попытается установить контроль над Тайванем, воспользовавшись президентскими выборами в США в 2024 году.

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