Байден заявил, что сближение РФ и КНР "сильно преувеличено"

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Президент США Джо Байден считает, что Вашингтон успешен в формировании альянсов, а сближение РФ и КНР сильно преувеличено. Об этом сообщает РИА Новости.

"Какие обязательства они взяли на себя в экономическом плане?... Торговля выросла в сравнении с чем?", – спросил Байден журналиста, который задал ему вопрос по поводу недавней встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве.

Американский президент заявил, что не относится легкомысленно к Китаю и России, но считает, что в США сильно преувеличивают их сближение. Он подчеркнул, что уже несколько месяцев получает сообщения о возможной поставке оружия из Китая в Россию, однако такого еще не произошло.

По словам Байдена, США значительно расширяют союзы в мире. Он привел в примеры QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи. Президент США также отметил, что за время пребывания на посту поговорил с 80% мировых лидеров.

"Это мы расширяем альянсы, наши противники – нет. Так что скажите, куда это идет", – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что то, что делают Китай и Россия "может значительно обостриться", но призвал смотреть на все "в перспективе".

Ранее бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. Он отметил, что в Белом доме пытались представить незначительным визит Си Цзиньпина в Москву.

Владимир Путин и Си Цзиньпин по результатам трехдневной встречи в Москве подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.

Москва и Пекин расширят энергетическое взаимодействие, российские поставщики способны удовлетворить потребности КНР в энергоресурсах.

Председатель КНР завершил свой визит в Москву

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