Песков оценил слова посла Китая в Евросоюзе о дружбе с Россией

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова посла Китая в Евросоюзе, который назвал заявление "о безграничной дружбе" между КНР и России не более чем риторическим приемом. Об этом информирует RT.

"Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве", – подчеркнул Песков.

Ранее диппредставитель КНР в ЕС Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о "безграничной дружбе" с российской стороной.

В СМИ сообщалось, что перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которые посетили Пекин 5 апреля, посол поделился, что Китай не поддерживает СВО России на Украине, несмотря на подписанное в феврале прошлого года между председателем республики Си Цзиньпином и Владимиром Путиным заявление "о безграничной дружбе".

До этого Си Цзиньпин отмечал, что РФ и КНР придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, государства также укрепляют политическое взаимодоверие.

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