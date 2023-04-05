НАТО предостерегла КНР от поставок вооружений России

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КНР может столкнуться с серьезными последствиями своих действий, если решит поставить вооружения России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран – членов Альянса.

"Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями", – цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что китайская армия готова сотрудничать с Вооруженными силами РФ. По его словам, это необходимо для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации двух стран.

Между тем в среду, 5 апреля, посол КНР в ЕС Фу Цун назвал заявление о "безграничной дружбе" с РФ риторическим приемом. Он подчеркнул, что Пекин по-прежнему не поддерживает СВО, не признает легитимность референдумов осенью 2022 года и не планирует оказывать Москве военную помощь.



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