Посол КНР в ЕС объяснил риторическим приемом заявление о "безграничной дружбе" с РФ

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Посол Китайской Народной Республики в Европейском союзе Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о "безграничной дружбе" с РФ, пишет газета The New York Times.

"Дружба без ограничений" – это не что иное, как риторика", – сказал посол.

Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые приехали в Пекин 5 апреля, дипломат заявил, что КНР не поддерживает спецоперацию России на Украине, несмотря на подписанное в феврале 2022 года между председателем Китая Си Цзиньпином и Владимиром Путиным заявление "о безграничной дружбе".

По словам Фу Цуна, китайское государство не признает принадлежность Крыма России и легитимность референдумов осенью 2022 года. Также КНР не планирует оказывать Москве военную помощь.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Москва и Пекин придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, а также укрепляют политическое взаимодоверие.

Си Цзиньпин также указал на необходимость бережно сохранять дружбу между двумя государствами, поскольку тот уровень российско-китайских отношений, который сложился на сегодняшний день, дался нелегко.



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