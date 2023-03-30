В МО КНР заявили о готовности сотрудничать с российской армией

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Китайская армия готова сотрудничать с Вооруженными силами РФ, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, армия Китая готова приложить усилия, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества. Среди таких направлений можно выделить создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры и кооперация в финансовой сфере и реальном секторе.

В свою очередь, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным. КНР и РФ будут укреплять сложившиеся отношения и продолжать развивать сотрудничество в различных направлениях, подчеркнул он.



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