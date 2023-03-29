Путин заявил, что РФ и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества

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Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества, сообщил Владимир Путин. Об этом глава государства рассказал на совещании с правительством РФ 29 марта.

"Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей. Так, вместе, например, с китайскими коллегами на прошлой неделе мы определили восемь важнейших направлений сотрудничества", – цитирует его ТАСС.

Как отметил российский лидер, среди таких направлений можно выделить:

создание технологических партнерств;

взаимоувязанное развитие инфраструктуры;

кооперация в финансовой сфере и реальном секторе.

Ранее Путин опроверг утверждения, что сотрудничество России и Китая представляет угрозу для Запада. Президент РФ отметил, что с Китаем не создается никакого военного союза. Страны имеют сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, однако оно прозрачно.

В свою очередь, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным. КНР и РФ будут укреплять сложившиеся отношения и продолжать развивать сотрудничество в различных направлениях, подчеркнул он.



Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

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