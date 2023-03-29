16:16Политика
Путин заявил, что РФ и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества
Фото: depositphotos/denisismagilov
Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества, сообщил Владимир Путин. Об этом глава государства рассказал на совещании с правительством РФ 29 марта.
"Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей. Так, вместе, например, с китайскими коллегами на прошлой неделе мы определили восемь важнейших направлений сотрудничества", – цитирует его ТАСС.
Как отметил российский лидер, среди таких направлений можно выделить:
- создание технологических партнерств;
- взаимоувязанное развитие инфраструктуры;
- кооперация в финансовой сфере и реальном секторе.
Ранее Путин опроверг утверждения, что сотрудничество России и Китая представляет угрозу для Запада. Президент РФ отметил, что с Китаем не создается никакого военного союза. Страны имеют сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, однако оно прозрачно.
В свою очередь, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным. КНР и РФ будут укреплять сложившиеся отношения и продолжать развивать сотрудничество в различных направлениях, подчеркнул он.
Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа
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