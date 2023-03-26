Путин опроверг утверждения, что сотрудничество РФ и КНР представляет угрозу для Запада

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин опроверг утверждения, что сотрудничество России и Китая представляет угрозу для Запада. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", – сказал президент России.

По словам главы государства, Россия и Китай проводят совместные учения, однако Россия проводит их и с другими странами. Он отметил, что несмотря на то, что происходит на Донбассе, в Запорожье и Херсоне, учения ведутся.

"Это все прозрачно. Но это не военный союз. А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы", – подчеркнул Путин.

Президент заявил, что данное поведение дает аналитикам и политологам говорить о том, что Запад строит новые оси, подобные той, которую создавали фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония в 1930-е годы.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным.

КНР и РФ будут укреплять сложившиеся отношения и продолжать развивать сотрудничество в различных направлениях. Особое внимание планируется уделить координации и сотрудничеству в рамках ООН и других площадок. Обе стороны должны стать опорой мира и стабильности, резюмировал Си Цзиньпин



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