Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в украинском конфликте

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Китай может сыграть важную роль в конфликте на Украине, поскольку имеет хорошие связи с российской стороной. Такое мнение выразил лидер Франции Эммануэль Макрон на встрече с французским сообществом в КНР.

"Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь были подтверждены, может сыграть важную роль", – приводит ТАСС его слова.

5 апреля Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Его поездка продлится три дня. В ходе нее французский лидер должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, если у Макрона получится убедить китайского лидера склонить украинскую сторону к мирным переговорам, Франция будет считать это своим достижением.

Уточнялось, что президент Франции планирует обсудить с Си Цзиньпином возможные варианты мирного урегулирования конфликта на Украине. Также Макрон предостережет Китай от поставок вооружения российской стороне.



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