15:12Политика
Франция будет считать успехом, если Макрон убедит Китай склонить Украину к диалогу – СМИ
Фото: ТАСС/LUDOVIC MARIN/POOL
Если у французского лидера Эммануэля Макрона получится убедить председателя КНР Си Цзиньпина склонить украинскую сторону к мирным переговорам, Франция будет считать это своим достижением. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Bloomberg.
Париж понимает, что Пекин не станет разрывать стратегическое партнерство с Москвой, говорится в материале издания. Однако президент Франции планирует обсудить с китайским лидером возможные варианты мирного урегулирования конфликта на Украине. Также Макрон предостережет Китай от поставок вооружения российской стороне.
"Макрон направляется в Китай в поисках серьезных изменений на Украине", – отмечается в статье.
Ранее Макрон заявил, что лидеры Евросоюза в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили готовность помочь Киеву "победить" Россию. По его словам, поддержка будет оказываться на всех уровнях: политическом, экономическом, военном и гуманитарном.
В свою очередь, Зеленский говорил, что готов провести встречу с Си Цзиньпином в своей стране. Украинский лидер сообщил, что на протяжении прошлого года у него отсутствовали контакты с китайским коллегой.
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