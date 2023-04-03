Франция будет считать успехом, если Макрон убедит Китай склонить Украину к диалогу – СМИ

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Если у французского лидера Эммануэля Макрона получится убедить председателя КНР Си Цзиньпина склонить украинскую сторону к мирным переговорам, Франция будет считать это своим достижением. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Bloomberg.

Париж понимает, что Пекин не станет разрывать стратегическое партнерство с Москвой, говорится в материале издания. Однако президент Франции планирует обсудить с китайским лидером возможные варианты мирного урегулирования конфликта на Украине. Также Макрон предостережет Китай от поставок вооружения российской стороне.

"Макрон направляется в Китай в поисках серьезных изменений на Украине", – отмечается в статье.

Ранее Макрон заявил, что лидеры Евросоюза в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили готовность помочь Киеву "победить" Россию. По его словам, поддержка будет оказываться на всех уровнях: политическом, экономическом, военном и гуманитарном.

В свою очередь, Зеленский говорил, что готов провести встречу с Си Цзиньпином в своей стране. Украинский лидер сообщил, что на протяжении прошлого года у него отсутствовали контакты с китайским коллегой.



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