В МИД КНР заявили, что не располагают информацией о приглашении Зеленским Си Цзиньпина

Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO

У представителей китайского министерства иностранных дел отсутствует информация о возможном приглашении украинским президентом Владимиром Зеленским председателя страны Си Цзиньпина на Украину. Об этом сообщила официальный представитель ведомства КНР Мао Нин.

"У меня нет информации, которую мы могли бы предоставить", – цитирует ее ТАСС.

По словам дипломата, Китай имеет контакты со всеми сторонами, задействованными в конфликте на Украине.

До этого Зеленский заявил, что готов провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в своей стране. Глава Украины указал, что на протяжении прошлого года у него отсутствовали контакты с китайским коллегой.

Ранее Владимир Путин опроверг утверждения, что сотрудничество России и Китая представляет угрозу для Запада. По его словам, страны проводят совместные учения, однако Россия ведет их и с другими государствами. Он отметил, что, несмотря на то что происходит на Донбассе, в Запорожье и Херсоне, учения ведутся.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для встречи с Путиным. В тот же день главы двух стран провели неформальную встречу, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений.

Председатель КНР завершил свой официальный визит в Москву

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