Лидеры ЕС подтвердили Зеленскому, что помогут Украине "победить" Россию – Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры ЕС в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили готовность помочь Киеву "победить" Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы продолжим помогать Украине на всех уровнях – политическом, экономическом, военном и гуманитарном столько, сколько потребуется", – заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что лидеры стран ЕС вновь подтвердили поддержку Зеленскому, чтобы помочь Украине "победить агрессию со стороны России".

Ранее сообщалось, что саммит Европейского союза подтвердил, что предоставит Украине миллион снарядов и при необходимости ракеты класса "земля – земля". Они будут приобретены в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира, их планируется поставить в течение ближайшего года.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что у страны не осталось возможностей помогать Киеву оружием. По его мнению, этот год станет решающим для украинского конфликта, так как Украине впоследствии будет сложно получить военную помощь.

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