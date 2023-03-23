Президент Чехии заявил, что у страны не осталось возможностей помогать Киеву оружием

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна максимально помогла Украине поставками оружия, и новых возможностей у нее уже не осталось. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

"Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей", – сказал Павел.

Он уточнил, что в республике есть производственные мощности для выпуска боеприпасов, однако не хватает рабочей силы. Павел предложил для этого пригласить рабочих с Украины.

Президент Чехии также заявил, что этот год станет решающим для украинского конфликта. По его словам, в 2024 году в США пройдут президентские выборы, и интерес американских избирателей будет сосредоточен на внутриполитических вопросах.

Он сообщил, что хотел бы видеть победу Украины в конфликте и выплату репараций от России.

"Но мы должны спросить себя - реалистично ли всё это? Если нет, то тогда подразумеваются сценарии, которые всегда будут представлять собой некий компромисс", – отметил Павел.

Он заявил, что то, как будет в действительности выглядеть урегулирование конфликта, станет понятно лишь тогда, когда ни у одной из сторон не останется сил для военного успеха.

Ранее президент Чехии заявил, что у ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление. Он считает, что если Украина примет решение на проведение контрнаступления и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее.

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