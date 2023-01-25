В Чехии допустили частичную мобилизацию в случае военного конфликта России и НАТО в Европе

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржегка допустил проведение частичной мобилизации в стране в случае возникновения военного конфликта между Россией и НАТО в Европе. По его словам, при таком сценарии сил профессиональной армии будет недостаточно. Об этом он сообщил в интервью агентству ЧТК.

Как отметил начальник Генштаба, помощь Украине важна для Чехии по соображениям собственной безопасности. Ржегка назвал Россию потенциальным противником.

"Если в ближайшем будущем мы потенциально будем воевать с кем-либо в крупной войне, кроме некоторых террористических группировок, то это будет Россия", – заявил он.

Кроме того, Ржегка призвал не недооценивать Россию, которая, по его словам, далека от поражения.

Ранее жители Чехии начали получать рассылку СМС с призывами граждан отправиться воевать за Украину. Подобные сообщения распространяют от имени отставного генерала армии Петра Павела.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Чехии распространили СМС с призывом отправиться с оружием на Украину

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