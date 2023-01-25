В Японии назвали немыслимым проигрыш России в СВО на Украине

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Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори назвал невозможным сценарий, при котором Россия проиграет в спецоперации на Украине. В связи с этим он усомнился в необходимости продолжать поддерживать Киев.

"Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет", – приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее японский политолог Акихиро Матоба заявил, что отношения президента Украины Владимира Зеленского и бойцов ВСУ становятся только хуже. По его словам, постоянные поставки Западом вооружений не спасают ситуацию, поскольку Киеву банально не хватает солдат.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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