Премьер Японии заявил, что мир находится в исторической поворотной точке

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В настоящее время мир находится в исторической "поворотной точке", заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, это произошло из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины.

"G7 решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права", – приводит его заявление ТАСС.

Кисида считает, что международное сообщество сталкивается с трудностями в экономике, энергетической и продовольственной безопасности. Он также заявил, что сложная ситуация возникла и в решении региональных вопросов, в том числе относительно изменений климата и глобального здравоохранения.

Ранее китайский профессор Ван Вэнь заявил, что в мире происходит беспрецедентное "восстание" государств против установленного Западом мирового порядка, а 2022 год стал годом "девестернизации".

Эксперт подчеркнул, что речь идет не об открытом противостоянии или конфликте, а том, что ряд стран стали задумываться о своих национальных интересах и избавляться от западной зависимости и контроля.

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