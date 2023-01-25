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Политика

Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

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Организация "Бюллетень ученых-атомщиков" приблизила ядерный апокалипсис. Стрелки так называемых часов Судного дня, которые отсчитывают условное время до возможного конца света, сдвинули на 10 секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до наступления "ядерной полуночи". Об этом объявила глава организации Рейчел Бронсон.

Обычно стрелки сдвигают вперед или назад. Ученые учитывают риски, связанные с политической ситуацией, оружием, технологиями или эпидемиями. По их мнению, в этом году стрелки перевели из-за возрастающей опасности конфликта на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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