В Чехии распространили СМС с призывом отправиться с оружием на Украину

Чешская полиция расследует рассылку СМС, которые призывают граждан отправиться воевать на Украину. Сообщения о добровольной мобилизации распространяют от имени отставного генерала армии Петра Павела.

Генерал прокомментировал ситуацию, назвав эти сообщения фейком и грязной политической борьбой. Дело в том, что Петр Павел – основной претендент на победу во втором туре президентских выборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.