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В Чехии распространили СМС с призывом отправиться с оружием на Украину

В Чехии распространили СМС с призывом отправиться с оружием на Украину

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Чешская полиция расследует рассылку СМС, которые призывают граждан отправиться воевать на Украину. Сообщения о добровольной мобилизации распространяют от имени отставного генерала армии Петра Павела.

Генерал прокомментировал ситуацию, назвав эти сообщения фейком и грязной политической борьбой. Дело в том, что Петр Павел – основной претендент на победу во втором туре президентских выборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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