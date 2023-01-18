Путин распорядился уже в этом году ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин распорядился уже в этом году ликвидировать очереди в детсады во всех регионах России. Об этом сообщил глава государства в ходе общения с рабочими "Обуховского завода".

"Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения", – сказал Путин.

Президент отметил, что на сегодняшний день в России насчитывается 64 региона, где на 100% удовлетворяются такие потребности граждан.

Ранее Путин заявил, что до конца 2023 года все дети до трех лет в России будут обеспечены местами в яслях.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства напомнил, что в 2018 году показатель обеспеченности составил 78%. В период с 2019 по 2024 год на территории РФ планируют возвести порядка 1 300 школ, общая численность мест в которых составит около миллиона.

"Мой район. Обратная связь": новую школу на 1 100 мест построят в ТиНАО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!