Собянин сообщил о запланированном строительстве более 30 соцобъектов в ТиНАО к 2026 году

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

К 2026 году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) планируют построить более 30 объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, с 2012 года население ТиНАО выросло до 650 тысяч человек.

"В частности, в социальной сфере мы планируем в ближайшие годы за счет бюджета города построить 33 объекта. Это детские сады, школы, поликлиники, спортивные и другие сооружения, которые обеспечивают высокий комфорт и качество жизни в ТиНАО", – отметил он.

В период с 2023 по 2026 год в ТиНАО планируют построить 20 детских садов и школ более чем на 2 тысячи детей. Там же планируют возвести 7 культурно-досуговых учреждений.

Кроме того, в ТиНАО построят 6 поликлиник по московскому стандарту, стационар на 180 мест и лучевой корпус при многопрофильном клиническом центре в Коммунарке.

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в 2022 году в столице построили и ввели в эксплуатацию 98 объектов социнфраструктуры. В прошлом году в Москве построили 34 детских сада, 20 школ, 6 объектов культуры, 17 и 21 культурных и спортивных объектов соответственно. По последним двум направлениям годовой план строительства был превышен.



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