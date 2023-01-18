В соцсети "ВКонтакте" стали доступны уведомления "Госуслуг" и оплата штрафов ГИБДД

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пользователи портала госуслуг теперь могут получать уведомления в социальной сети "ВКонтакте", сообщается в телеграм-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть "ВКонтакте" и "VK Мессенджер", – говорится в публикации.

Кроме того, в соцсети можно будет напрямую оплатить штрафы ГИБДД. Благодаря системе быстрых платежей они пройдут без комиссии, а платежная информация загрузится автоматически.

Для подключения новых опций потребуется зайти в раздел "Связанные аккаунты" в профиле "Госуслуг" и подключить профиль социальной сети "ВКонтакте". При переадресации необходимо разрешить соцсети отправлять уведомления от официальной страницы портала. Подтверждение придет в виде push-уведомления или сообщения от аккаунта "Госуслуг".

Накануне стало известно, что документы с "Госуслуг" теперь можно заверить и распечатать в МФЦ. Такой документ имеет юридическую силу наравне с подлинником.

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