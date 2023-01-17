Документы с госуслуг теперь можно заверить и распечатать в МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Начиная с 17 января все документы госуслуг можно распечатать и заверить в МФЦ в 75 российских регионах. Об этом информирует телеграм-канал портала.

"Распечатать электронный результат оказания услуги можно за одно посещение МФЦ. Такой документ имеет юридическую силу наравне с подлинником", – говорится в сообщении.

Для получения услуги следует обратиться к сотруднику многофункционального центра, назвать номер заявления и предъявить паспорт. ИП следует иметь при себе доверенность от организации. Услуга является бесплатной.

Узнать о том, есть ли в регионе учреждение, которое сможет заверить документ, можно через раздел "Заявления" в личном кабинете. На портале будет представлен полный перечень услуг.

Ранее сообщалось, что в приложении "Госуслуги Авто" стали доступны электронные водительские права. Инновация появилась благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Через программу также можно найти цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!