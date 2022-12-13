В ГД заявили, что проект закона о биометрии не предусматривает ее обязательного сбора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законопроект о единой биометрической системе не предусматривает ее обязательный сбор у россиян. Об этом автор документа, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил ТАСС.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что проект не должен ущемлять права граждан. По его словам, поправки ко второму чтению запрещают принудительный характер сдачи биометрии. Кроме того, за такие действия предусмотрена ответственность.

Вместе с тем в документе будет прописан механизм отказа от сдачи биометрии и запрет на дискриминацию отказавшихся.

"Например, им нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что законопроект кардинально переработали ко второму чтению.

В середине октября в Госдуму внесли законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для единой системы персональных данных. Документ предусматривает переходный период до 1 января 2027 года. В течение этого времени функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии.



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