Ракова: почти 1,5 млн москвичей воспользовались Face ID для доступа к электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С начала 2022 года около 1,5 миллиона жителей столицы воспользовались доступом к мобильной версии электронной медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО" по отпечатку пальца или через Face ID, заявила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что благодаря сервису москвичам стало гораздо удобнее пользоваться электронной медицинской картой, поскольку теперь они могут получить доступ к данным без подтверждения входа по коду из СМС.

В начале 2022 года вход в мобильную версию ЭМК стал возможен по короткому коду. Данной функцией уже воспользовались более 800 тысяч москвичей. Авторизация через биометрию и уникальный код доступа является безопасной и гарантирует надежную защиту личных данных пользователя.

Ранее стало известно, что мобильной версией электронной медкарты пользуются 3 миллиона жителей столицы. Электронная медкарта в мобильном приложении стала доступна жителям города два года назад. Данный сервис является ключевым в столичном здравоохранении.

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