Число обращений москвичей к электронной медкарте выросло более чем в два раза за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2021 году москвичи воспользовались электронной медицинской картой в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Годом ранее горожане обратились к сервису около 40 миллионов раз. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Электронная карта доступна в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и на сайте mos.ru. Там можно ознакомиться с протоколами осмотра врачей, результатами анализов и тестов на коронавирус, а также данными КТ и МРТ, флюорографии.

Пользователи могут найти в приложении выписанные рецепты, больничные и данные о вызовах скорой помощи. Москвичи также имеют возможность выгружать из медкарты документы и отправлять их по электронной почте.

В прошлом году обладатели полной учетной записи получили упрощенный доступ к электронной медкарте, что позволило сократить время ожидания проверки данных.

Для получения доступа к электронной медицинской карте пользователю старше 15 лет необходимо подать заявку на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что электронными услугами и сервисами на портале mos.ru воспользовались более 472 миллионов раз в 2021 году. В 2020 году электронными сервисами воспользовались на 65 миллионов меньше, чем в следующем году. Отмечается, что Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн.

