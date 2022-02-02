Цифровую систему оценки состояния пациентов внедрят в столичных больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В текущем году во всех многопрофильных больницах столицы будет внедрена цифровая система сортировки пациентов, призванная улучшить качество экстренной и неотложной медицинской помощи.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сейчас медики распределяют поступающих пациентов вручную. Новая система позволит не только систематизировать и ускорить этот процесс, но и будет помогать врачам быстрее оценивать состояние больных для оперативного назначения подходящего лечения.
"В основе системы – автоматизированные клинические алгоритмы, которые помогут медикам оперативно определить степень тяжести состояния пациента, выявить скрытые угрозы и риски, а также установить приоритетность в оказании медицинской помощи. При этом все решения принимает врач, а новый инструмент лишь помогает определить пациентов, которые требуют повышенного внимания", – объяснила Ракова.
Заммэра уточнила, что сейчас система проходит тестирование в нескольких стационарах города. В 2022 году она станет доступна во всех взрослых больницах, а затем будет внедрена в детских медучреждениях.
Процесс будет организован следующим образом: медсестра заносит данные о состоянии пациента, в частности температуру, артериальное давление и пульс, в его электронную медкарту, при этом перечень вопросов зависит от причин обращения за медпомощью, затем на основе полученных данных система автоматических формирует предварительный диагноз и определяет, нуждается ли каждый конкретный случай в оперативном вмешательстве. Решение о том, в какое отделение больницы следует направить пациента, будет приниматься в зависимости от его диагноза и состояния.
Ранее врачам-педиатрам детских столичных поликлиник стали доступны подсказки с рекомендациями о плановых прививках детей. Специалисты смогут обнаружить их электронных медицинских картах. При этом окончательное решение о необходимости вакцинации остается за врачом.
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