Москвичи воспользовались электронными услугами города более 472 млн раз в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Электронными услугами и сервисами на портале mos.ru воспользовались более 472 миллионов раз в 2021 году. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2020 году электронными сервисами воспользовались на 65 миллионов меньше, чем в следующем году.

Отмечается, что Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. В 2021 году на портале заработали сервисы "Вместе с культурой" для аренды помещений в учреждениях культуры, "Вместе со спортом" для бронирования спортивных площадок, а также "Вывоз ненужных веществ". Последнюю услугу предоставляют бесплатно. С прошлого года москвичи также могут онлайн записаться к нотариусу, забронировать книги в библиотеках, подать сведения о поверке счетчиков.

В городе продолжает развиваться сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации", который позволяет бесплатно вызвать грузчиков, записаться на осмотр квартиры, заключение договора и прием к нотариусу.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что практически все услуги департамента доступны онлайн, а в 2021 году был завершен перевод всех ориентированных на бизнес государственных услуг в земельно-имущественной сфере в электронную форму.

"К 2022 году в электронном виде представлены 25 из 34 госуслуг департамента городского имущества – более 70%. В 2021 году горожане обратились за ними через портал mos.ru около 65 000 раз", – отметил Ефимов.

Самыми популярными сервисами среди москвичей в 2021 году стали "Электронный дневник школьника", "Прием показаний приборов учета воды и тепла", "Просмотр информации о посещении и питании в школе, детском саду, колледже", "Получение информации из электронной медицинской карты", "Запись к врачу", "Получение и оплата единого платежного документа".

Председатель комитета госуслуг столицы Елена Шинкарук добавила, что услуги в социальной сфере являются одними из самых востребованных у горожан.

"Мы уделяем особое внимание развитию функционала в этих областях. В условиях современного мегаполиса очень удобно, что эти сервисы, касающиеся самых важных сторон нашей жизни, всегда под рукой. Сэкономленное с их помощью время можно тратить на общение с близкими", – подчеркнула Шинкарук.

Воспользоваться услугами и сервисами mos.ru могут зарегистрированные пользователи.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках проекта "Свободный доступ" запустили телеграм-бот для борьбы с захватами дворов. Благодаря ему горожане смогут сообщать о нелегальных парковках и других незаконно захваченных городских территориях.

