Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через госуслуги

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Россияне могут зарегистрировать своих детей по месту жительства через портал госуслуг. Новым сервисом уже удалось воспользоваться 6 тысячам семей. Об этом сообщала пресс-служба Минцифры РФ на официальном сайте.

В сообщении говорится, что теперь у родителей нет необходимости посещать МФЦ, паспортный стол или МВД для оформления прописки. Подать соответствующую заявку можно через госуслуги.

Свидетельство о регистрации ребенка поступит в личный кабинет. В дальнейшем его можно распечатать и использовать для получения ряда услуг, например записи в детский сад, школу или поликлинику, а также оформления льготы и пособия. По желанию бумажную версию граждане могут получить в МВД.

При оформлении заявления потребуются паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

Ранее стало известно, что граждане, застрахованные в системе ОМС, могут воспользоваться новыми сервисами на портале госуслуг. Пользователям портала доступна постановка на учет в системе ОМС, получение сведений о страховании, прикрепление к медучреждению, выбор и замена страховой организации, приостановление действия полиса ОМС и другие услуги.

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