Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Политика

Палата представителей потребовала оценить ущерб от хранения Байденом секретных документов

Палата представителей потребовала оценить ущерб от хранения Байденом секретных документов

Канада пообещала новые военные поставки Украине

Украинские военные пожаловались, что западное оружие не работает в зимних условиях

Российские артиллеристы подавили украинские расчеты в районе Кременной в ЛНР

Вологодского депутата исключили из партии за отдых в Дубае

Первая группа бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" завершила полугодовой контракт в зоне СВО

Город Соледар взят под контроль ЧВК "Вагнер" – Пригожин

ВСУ выпустили 20 ракет по Ясиноватой

Новости часа: Всемирный банк не исключил рецессии в мировой экономике в 2023 году

Новости часа: первый пролет левой автомобильной части Крымского моста установлен

В палате представителей США потребовали оценить ущерб от хранения американским лидером Джо Байденом секретных документов. Их обнаружили в Вашингтоне, в здании, где ранее был офис нынешнего американского президента. Есть версия, что он, еще будучи вице-президентом, забрал документы из Белого дома и хранил информацию высокой степени секретности в небезопасном офисе в течение шести лет.

Как сообщил телеканал CNN, документы содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика