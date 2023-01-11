Палата представителей потребовала оценить ущерб от хранения Байденом секретных документов

В палате представителей США потребовали оценить ущерб от хранения американским лидером Джо Байденом секретных документов. Их обнаружили в Вашингтоне, в здании, где ранее был офис нынешнего американского президента. Есть версия, что он, еще будучи вице-президентом, забрал документы из Белого дома и хранил информацию высокой степени секретности в небезопасном офисе в течение шести лет.

Как сообщил телеканал CNN, документы содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.