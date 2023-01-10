Киев подал иск в Высший антикоррупционный суд об изъятии активов Дерипаски

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Минюст Украины обратился с иском в Высший антикоррупционный суд об изъятии и передаче в государственную собственность активов российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минюст подал иск о применении санкций по взысканию активов Олега Дерипаски в доход государства. <...> Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения к Высший антикоррупционный суд", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Дерипаска является владельцем Военно-промышленной компании, контролирующей российские предприятия по производству бронетехники. При этом в министерстве отмечают, что часть алюминиевых изделий военного назначения производится из украинского сырья с Николаевского глиноземного завода.

Также, по данным минюста Украины, подконтрольным Дерипаске предприятиям принадлежат ООО "Глуховский карьер кварцитов", Запорожский производственный алюминиевый комбинат, Николаевский глиноземный завод, частные акционерные общества "Ежелевский карьер" и "Хустский карьер".

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины изъял все имущество бывшего президента страны Виктора Януковича в пользу государства. В частности, государству отошли резиденция Януковича в Межигорье и гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье.

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