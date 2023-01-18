17:59Происшествия
МЧС Украины уточнило число погибших при падении вертолета в Броварах
Фото: телеграм-канал Magnolia TV
В результате падения вертолета в Броварах на Украине погибли 14 человек, включая одного ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила украинская госслужба по ЧС.
По данным на 15:45 по местному времени (16:45 по московскому времени), в результате происшествия пострадали 25 человек, из которых 11 – дети. В ведомстве сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте происшествия.
Пресс-служба МВД Украины в своем телеграм-канале опубликовала список сотрудников и членов экипажа, которые погибли при крушении вертолета.
В него вошли:
- глава ведомства Денис Монастырский;
- первый замглавы МВД Евгений Енин;
- госсекретарь МВД Юрий Лубкович;
- заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк;
- начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности нацполиции Михаил Павлушко;
- ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
- командир воздушного судна, инспектор авиационной эскадрильи спецназа на вертолета Александр Василенко;
- пилот Константин Коваленко;
- бортовой механик Иван Касьянов.
Представители МВД Украины выразили соболезнования родным и близким погибших.
"Коллектив министерства внутренних дел Украины испытывает неописуемую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина", – говорится в сообщении ведомства.
Об инциденте в Броварах стало известно в среду, 18 января.
После произошедшего премьер Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что сотрудники офиса рассматривают все возможные причины происшествия.
В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Броварах
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