Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:59

Происшествия

МЧС Украины уточнило число погибших при падении вертолета в Броварах

Фото: телеграм-канал Magnolia TV

В результате падения вертолета в Броварах на Украине погибли 14 человек, включая одного ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила украинская госслужба по ЧС.

По данным на 15:45 по местному времени (16:45 по московскому времени), в результате происшествия пострадали 25 человек, из которых 11 – дети. В ведомстве сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте происшествия.

Пресс-служба МВД Украины в своем телеграм-канале опубликовала список сотрудников и членов экипажа, которые погибли при крушении вертолета.

В него вошли:

  • глава ведомства Денис Монастырский;
  • первый замглавы МВД Евгений Енин;
  • госсекретарь МВД Юрий Лубкович;
  • заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк;
  • начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности нацполиции Михаил Павлушко;
  • ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
  • командир воздушного судна, инспектор авиационной эскадрильи спецназа на вертолета Александр Василенко;
  • пилот Константин Коваленко;
  • бортовой механик Иван Касьянов.

Представители МВД Украины выразили соболезнования родным и близким погибших.

"Коллектив министерства внутренних дел Украины испытывает неописуемую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина", – говорится в сообщении ведомства.

Об инциденте в Броварах стало известно в среду, 18 января.

После произошедшего премьер Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что сотрудники офиса рассматривают все возможные причины происшествия.

В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Броварах

Читайте также

происшествия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика