МЧС Украины уточнило число погибших при падении вертолета в Броварах

Фото: телеграм-канал Magnolia TV

В результате падения вертолета в Броварах на Украине погибли 14 человек, включая одного ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила украинская госслужба по ЧС.

По данным на 15:45 по местному времени (16:45 по московскому времени), в результате происшествия пострадали 25 человек, из которых 11 – дети. В ведомстве сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте происшествия.

Пресс-служба МВД Украины в своем телеграм-канале опубликовала список сотрудников и членов экипажа, которые погибли при крушении вертолета.

В него вошли:

глава ведомства Денис Монастырский;

первый замглавы МВД Евгений Енин;

госсекретарь МВД Юрий Лубкович;

заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк;

начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности нацполиции Михаил Павлушко;

ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;

командир воздушного судна, инспектор авиационной эскадрильи спецназа на вертолета Александр Василенко;

пилот Константин Коваленко;

бортовой механик Иван Касьянов.

Представители МВД Украины выразили соболезнования родным и близким погибших.

"Коллектив министерства внутренних дел Украины испытывает неописуемую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина", – говорится в сообщении ведомства.

Об инциденте в Броварах стало известно в среду, 18 января.

После произошедшего премьер Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что сотрудники офиса рассматривают все возможные причины происшествия.

В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Броварах

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