Кабмин РФ поддержал предложение не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился принять предложения МИД России не вносить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что предложение согласовано с Минфином РФ.

Согласно распоряжению, министерству иностранных дел необходимо проинформировать Европейскую экономическую комиссию ООН о принятом решении.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о завершении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Инициативой подразумевается прекратить действие 21 документа, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская социальная хартия, Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и другие.

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