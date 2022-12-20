Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ – Вершинин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские власти считают закрытым вопрос исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), после выхода РФ из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что Москва не будет исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, в соответствии с федеральными законами о поправках в УПК РФ и другие нормативно-правовые акты, подписанными Владимиром Путиным 11 июня.

При этом Вершинин отметил, что Генеральная прокуратура РФ до 1 января 2023 года будет выплачивать компенсации заявителям в соответствии с постановлениями ЕСПЧ, вступившими в силу до 15 марта, если они не противоречат российскому конституционному законодательству.

"Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым", – подчеркнул он.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.

В июле президент Владимир Путин своим указом освободил Михаила Виноградова от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.

16 сентября Европейский суд по правам человека сообщил о прекращении полномочий судьи от РФ.



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