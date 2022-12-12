Генсек Совета Европы призвала РФ выполнять постановления ЕСПЧ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Совета Европы.

Уточняется, что Пейчинович-Бурич направила письмо с соответствующим требованием на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как отмечается, комитет министров Совета Европы также решил реализовать новую стратегию надзора за делами, которые касаются РФ.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.

В июле президент Владимир Путин своим указом освободил Михаила Виноградова от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.

16 сентября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил о прекращении полномочий судьи от РФ.



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