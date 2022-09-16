Полномочия судьи от РФ в ЕСПЧ прекращены

Фото: ТАСС/Ronald Wittek/EPA
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил о прекращении полномочий судьи от РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"5 сентября 2022 года суд констатировал, что, поскольку Российская Федерация перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, должность судьи от России подлежит упразднению", – заявили в суде.
В ЕСПЧ подтвердили, что на рассмотрении этой инстанции находятся 17 450 жалоб.
Последним судьей от России был Михаил Лобов, работавший в должности с января 2022 года. Он стал четвертым россиянином на этой позиции с 1998 года, когда РФ подписала Европейскую конвенцию по правам человека.
16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.
В июле 2022 года президент Владимир Путин своим указом освободил Михаила Виноградова от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.
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