Президент освободил Михаила Виноградова от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

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Решением Владимира Путина Михаил Виноградов освобожден с должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Указ президента разместили 18 июля на официальном портале правовой информации.

"Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека", – говорится в документе.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы. Данное решение приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Совет Европы утратил свои изначальные функции, поэтому Россия с облегчением вышла из состава этой организации.

По словам политика, в настоящее время наблюдается кризис некоторых наднациональных институтов, которые грубым образом нарушают пределы собственной компетенции под давлением отдельных стран.

Ранее сообщалось, что ассоциация юристов приступила к проработке вопроса о создании альтернативы Европейского суда по правам человека в России. По его словам, ассоциация запустила механизм создания рабочей группы. В этом вопросе она получила поддержку силовых структур и администрации президента.

