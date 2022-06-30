Медведев заявил, что Россия с облегчением покинула Совет Европы

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Совет Европы утратил свои изначальные функции, поэтому Россия с облегчением вышла из состава этой организации, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, в настоящее время наблюдается кризис некоторых наднациональных институтов, которые грубым образом нарушают пределы собственной компетенции под давлением отдельных стран. В качестве примера органов, не выполняющих свои прямые функции в угоду интересам отдельных государств, Медведев назвал Совет по правам человека ООН.

"Для нас этого органа больше не существует", – сказал зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что эта площадка для России закрыта, в то время как общение в других местах в настоящее время невозможно. Он отметил, что это же касается и Совета Европы.

"Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности", – заявил Медведев.

По его словам, Россия остается крупнейшей страной Европы, однако она не имеет доступа к европейским коммуникационным площадкам. В связи с этим обсуждение новой конфигурации системы безопасности на континенте не представляется возможным, констатировал зампред Совбеза РФ.

"Есть и другие примеры подобного нерационального отношения к международным организациям", – заключил Медведев.

Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы в марте. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

