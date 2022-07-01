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РФ объявила о прекращении участия в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что с предложением по данному вопросу выступил МИД РФ. После этого оно было согласовано с МЧС, Минюстом, Минпросвещения и другими ведомствами.

Из постановления следует, что Россия перестает участвовать в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, в частичном соглашении 1990 года, учреждающем ЕК за демократию через право, в частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи при стихийных бедствиях и технологических катастрофах.

Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы в марте. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Совет Европы утратил свои изначальные функции, поэтому Россия с облегчением вышла из состава этой организации.

По словам политика, в настоящее время наблюдается кризис некоторых наднациональных институтов, которые грубым образом нарушают пределы собственной компетенции под давлением отдельных стран.

