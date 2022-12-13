Захарова обвинила Совет Европы в разрушении общего гуманитарно-правового пространства

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Совет Европы собственноручно разрушил общее гуманитарно-правовое пространство в Евразии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя письмо генсека Совета Европы о соблюдении Россией постановлений ЕСПЧ.

По ее мнению, данное письмо является не попыткой выстроить диалог с Москвой, а пропагандистской акцией, призванной выставить Европу поборницей прав человека, а Россию показать как страну, уклоняющуюся от обязательств в этой сфере.

"Эта организация собственными руками, в угоду русофобскому большинству, разрушила общее гуманитарно-правовое пространство на континенте, сделав невозможным дальнейшее пребывание в Совете Европы <...> России", – приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В то же время дипломат заметила, что Страсбург обнародовал письмо почти тогда же, когда передал его российской стороне, таким образом не дав Москве выработать позицию по нему. Такой подход представитель МИД назвала "мегафонной дипломатией".

Накануне стало известно, что генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором потребовала от России выполнять постановления Европейского суда по правам человека.

16 марта ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.



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