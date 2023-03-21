Пентагон подтвердил намерение передать Украине устаревшие танки Abrams

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Вашингтон планирует передать Киеву устаревшие танки Abrams М1А1 к осени 2023 года, чтобы ускорить поставку. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министерство обороны США в тесном сотрудничестве с Украиной приняло решение предоставить вариант танка Abrams М1А1, что позволит значительно ускорить сроки поставок и доставить эту важную технику на Украину к осени этого года", – подчеркнул представитель Пентагона.

Также он сообщил, что США не намерены передавать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

До этого СМИ писали, что Пентагон намерен начать передавать танки Abrams Киеву осенью 2023 года. По данным прессы, США хотят ускорить поставку, уменьшив сроки на год.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решил выделить Киеву очередной пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов. Украина получит боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды и другое вооружение.

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