США не планируют передавать Украине снаряды с обедненным ураном

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США не намерены передавать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

У него спросили, планирует ли Вашингтон предоставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.

"Насколько я знаю, нет. Мы – нет", – ответил Райдер.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах Лондона поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Военный эксперт рассказал, что такие снаряды заражают радиацией местность в том районе, где их применяли.

В ответ на это заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что наивно будет полагать, что жертвами станут только те, против кого это все будет применено. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что такое решение плохо кончится для Британии.



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