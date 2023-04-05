Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом

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Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Китай с государственным визитом, сообщает РИА Новости.

Поездка французского лидера продлится три дня. В ходе нее Макрон запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Французский лидер прилетел в китайский аэропорт Шоуду. Он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун.

Макрон пригласил в поездку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, однако она лишь примет участие в трехсторонней встрече с французским и китайским лидерами.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов обсудить с Евросоюзом политическое урегулирование украинского кризиса. По ее словам, Пекин надеется, что ЕС продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе.

Мао Нин отметила, что Китай не является стороной украинского кризиса, но активно выступает за мирное решение конфликта.

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