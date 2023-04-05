11:36Политика
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом
Фото: AP Photo/Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Китай с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Поездка французского лидера продлится три дня. В ходе нее Макрон запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Французский лидер прилетел в китайский аэропорт Шоуду. Он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун.
Макрон пригласил в поездку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, однако она лишь примет участие в трехсторонней встрече с французским и китайским лидерами.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов обсудить с Евросоюзом политическое урегулирование украинского кризиса. По ее словам, Пекин надеется, что ЕС продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе.
Мао Нин отметила, что Китай не является стороной украинского кризиса, но активно выступает за мирное решение конфликта.
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