Посол Антонов заявил, что граждане США все меньше поддерживают отправку оружия Киеву

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Американцы все меньше поддерживают предоставление военной помощи Украине на фоне провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Здесь не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам. Вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

Тем не менее данные обстоятельства не останавливают властей США, учитывая появляющиеся сообщения о подготовке к отправке на Украину американских истребителей F-16, отметил Антонов.

По его словам, Белый дом в поиске выхода из тупика, в который он сам себя загнал, принимает все новые безумные решения, а также безответственные и лишенные всяких основания заявления.

Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киев получит американские истребители F-16 после завершения подготовки пилотов. Он подчеркнул, что такие планы были формализованы письмом государственного секретаря Энтони Блинкена на текущей неделе.

До этого СМИ сообщили, что Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. По информации прессы, госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам письма с соответствующими гарантиями поддержки этого шага со стороны Вашингтона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, так как данные самолеты способны нести соответствующее вооружение. По его словам, ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ