Обучение пилотов Украины на F-16 может завершиться лишь к лету 2024 года – СМИ

Фото: The Washington Post/Jason Aldag, Kamila Hrabchuk

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не раньше лета 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал NL Times.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что страна находится в контакте с коллегами в Евросоюзе, чтобы принять решение о следующих шагах по поставкам Кеву истребителей F-16.

По информации издания, прежде чем F-16 отправят на Украину, может пройти еще год.

Ранее стало известно, что Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. Страны отправят самолеты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению.

До этого Киев получил от Чехии симулятор для обучения летчиков управлению американскими истребителями.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, поскольку эти самолеты способны нести соответствующее оружие. Он подчеркнул, что ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.



Запад продолжает поставлять Киеву вооружение