Допфинансирование Украины вызвало споры в конгрессе США – СМИ

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Дальнейшее финансирование Украины вызвало споры в конгрессе США из-за сомнений относительно способности ВСУ достичь целей контрнаступления. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Как пишет газета, американская разведка пришла к выводу, что украинская армия не сможет достичь Мелитополя и перерезать сухопутный коридор между основной частью РФ и ее новыми территориями. Ожидается, что это спровоцирует на Западе поиск виноватых в провале контрнаступления, несмотря на миллиардные вложения и поставки боевой техники.

По данным The Washington Post, запрошенное президентом США Джо Байденом допфинансирование Киева уже вызвало споры в конгрессе – его не готовы поддержать некоторые члены Республиканской партии. Кроме того, они сомневаются, что поставки Украине истребителей F-16 и комплексов ATACMS позволят изменить ситуацию.

Ранее Байден обратился к конгрессу США с просьбой выделить дополнительные 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда – на содействие в сфере экономики и безопасности Украине и ряду других стран, пострадавших из-за конфликта. На помощь Киеву американский президент запросил суммарно больше, чем на решение американских проблем.



Байден вновь попросит у конгресса США дополнительную помощь Киеву