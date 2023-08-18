Конгрессмен США признал провал украинского контрнаступления

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Контрнаступление украинских войск провалилось, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Энди Харрис, сообщает Politico.

Он также добавил, что больше не верит в возможную победу украинской армии в противостоянии с Россией.

"Я думаю, что пришло время призвать к мирным переговорам. Я знаю, что президент Зеленский не хочет этого. Но без нашей помощи он бы безнадежно проиграл. Даже с нашей помощью он не выигрывает. Сложилась патовая ситуация", – заявил Харрис.

Ранее публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что администрация американского лидера Джо Байдена еще не призналась гражданам США, что безуспешно выбрала курс по Украине. При этом журналист допустил, что в ближайшее время конфликт может завершиться.

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что политика администрации Байдена направлена на затягивание конфликта на Украине и отсрочку победы РФ.

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