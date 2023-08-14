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Политика администрации лидера США Джо Байдена направлена на затягивание конфликта на Украине и отсрочку победы РФ. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на бывшего помощника экс-президента Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, именно нерешительность Байдена стала причиной того, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) "заглохло". Он добавил, что медленное контрнаступление ВСУ связано с несвоевременными поставками помощи Киеву.

Болтон добавил, что ряд стран демонстрирует "парализующую осторожность", так как споры о поставках вооружения на Украину не утихают и звучат опасения относительно эскалации конфликта. Бывший советник уточнил, что НАТО также демонстрирует нерешительность и неготовность исполнения своих обязательств, которые касаются восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее экс-разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что неспособность украинского лидера Владимира Зеленского должным образом управлять своей страной во время военного конфликта играет на руку РФ. Некомпетентность Зеленского внесла свой вклад в масштабную победу России, сказал он.

До этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что украинская армия не способна провести контрнаступление. Он отметил, что у ВСУ нет достаточного количества оружия, чтобы обеспечить себе преимущество.

Украинские СМИ сообщили о возможной смене военного руководства страны