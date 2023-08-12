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Неспособность украинского лидера Владимира Зеленского должным образом управлять своей страной во время военного конфликта играет на руку Российской Федерации. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил экс-разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер.



"Зеленский – лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России", – сказал Риттер.

Бывший американский разведчик считает, что бойцы Вооруженных сил Украины могут подняться против Зеленского из-за отсутствия успехов на передовой. Этот сценарий становится реальнее, учитывая рост потерь.

Риттер сказал, что переживает за будущее главы киевского режима, так как сохранение Зеленского на его посту является самым быстрым путем к прекращению конфликта.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что украинское контрнаступление идет по плану. Также Подоляк призвал меньше смотреть "Рэмбо" и не ждать голливудского сценария от контрнаступления.



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