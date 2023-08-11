Подоляк признал наличие сети украинских спецслужб на территории России

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сеть спецслужб страны действует на территории России. Об этом он признался в интервью местному телеканалу "24".

"Украинские спецслужбы – и ГУР, и СБУ – имеют достаточно эффективную сеть в России", – сказал Подоляк.

В то же время, говоря о совершающих атаки по объектам в РФ беспилотниках, представитель офиса украинского президента отметил, что к Киеву они отношения не имеют.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил данные газеты Times о том, что спецбатальон "Шаман" уже больше года проводит диверсионные атаки по объектам инфраструктуры на территории России. Он также рассказал, что перед батальоном стоит задача по убийству российских генералов.



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